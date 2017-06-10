مصرع سائقين و12 مصابًا في تصادم على طريق جنوب سيناء

كتب - أشرف سويلم:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في تصادم سيارة (تريللا) بحافلة نقل عام على طريق جنوب سيناء الدولي.

ووفق مصادر أمنية وطبية، لقي وليد علي عبد الكريم (40 سنة - من إمبابة بالقاهرة - سائق الحافلة) مصرعه، وأحمد محمد الشامي (45 سنة - من الدقهلية - سائق تريللا) في الحادث.

أصيب أيضًا في الحادث 12 آخرين، هم: سمير محمد السيد (38 سنة - من المنصورة) بكسر في مفصل الكوع الأيمن، وممدوح السيد محمد (39 سنة) اشتباه بكسر في العمود الفقري، وطارق عباس حلمي (57 سنة) كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وأحمد سالم فريد (50 سنة) جرح قطعي بفروة الرأس طوله 8 سم، وإسماعيل الكحلاوي إسماعيل (20 سنة - من المنصورة) اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونورا حسن عبد الرحمن (40 سنة) اشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب تامر صلاح عبد الرحمن (22 سنة - من الفيوم) اشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة صلاح عبد الرحمن (24 سنة) اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبد الملاك محمد عبد الملاك (25 سنة) اشتباه ما بعد الارتجاج، وغازي متولي غازي (30 سنة) كسر بالضلوع، ومحمد مصطفى عيث (37 سنة) اشتباه كسر بالترقوة.

نُقل المصابون إلى مستشفى رأس سدر العام، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات.

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