تموين الغربية: توريد 174 ألفًا و670 طن قمح للشون والصوامع
تموين الغربية: توريد 174 ألفًا و670 طن قمح للشون والصوامع
11:08 م السبت 10 يونيو 2017
ارشيفية
طنطا - أ ش أ:
أكد سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة إلى اليوم بلغ 174 ألفًا و670 طن قمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها إلى تاريخه، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الموسم زراعة 135 ألفًا و930 فدانًا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.
وأكد هنداوي على ارتفاع نسب التوريد بنسبة 127% وأن المستهدف 138 ألف طن، مشيرًا إلى إكتمال 14 شونة ومركز تجميع منهم 2 صومعة و3 هناجر و4 مراكز تجميع و5 شون.
وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يومًا من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.
وأكد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسريب أقماح مستوردة، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.
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