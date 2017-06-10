إنطلاق الإنتخابات البرلمانية في كوسوفو غدا
إنطلاق الإنتخابات البرلمانية في كوسوفو غدا
10:32 م السبت 10 يونيو 2017
ارشيفية
بريشتينا - (أ ش أ)
يتوجه الناخبون في كوسوفو غدا الأحد الى مراكز الإقتراع لإختيار أعضاء البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا ، علاوة على 5 ائتلافات سياسية تقدموا بأسماء المرشحين لخوض الإنتخابات في كوسوفو والتي أعلنت إستقلالها عام 2008 وحظيت باعتراف 114 دولة تشمل أغلب دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى المراقبون أن هناك عددا من القضايا الأساسية الشائكة التي تسيطر على الإنتخابات البرلمانية في كوسوفو وعلى رأسها اتفاق ترسيم الحدود مع الجبل الأسود والذي أدى الى اسقاط الحكومة السابقة في كوسوفو ، علاوة على استمرار المفاوضات مع صربيا التي ترفض الإعتراف بإستقلال كوسوفو حتى الآن ، فضلا عن احتمال محاكمة بعض الزعماء السياسيين بتهمة إرتكاب جرائم حرب.
تجدر الإشارة الى أن كوسوفو تعتبر الدولة الوحيدة التي يتعين على مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرات مسبقة لدخول منطقة اتفاقية (شنجن) ، حيث يصر الإتحاد الأوروبي على ضرورة قيامها أولا بترسيم الحدود قبيل السماح بدخول مواطنيها الى دول الإتفاقية المذكورة بلا قيود.
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