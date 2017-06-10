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«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

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«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس «الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

التحرير

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حررت هيئة الثروة السمكية محضرا اليوم السبت اتهمت خلاله محافظة بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس عبدالفتاح  وردم أجزاء من بحيرة المنزلة.

وقالت الهيئة في بلاغها إن المقاول مصطفى سيف والسيد ياسين عن حي الجنوب واصلا أعمال الردم في منطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة جنوبي بورسعيد، مخالفين بذلك الدستور والقانون وحكم المحكمة في الدعوى 1564 لسنة 5 ق، بوقف الردم وإزالة ما تم من ردم سابق. 

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وقامت الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بتحرير محضر إثبات حالة، أثبتت فيه قيام المقاول بالردم في البحيرة ومخالفة توجيهات الرئيس بوقف الردم.  

وأكدت الهيئة أن أعمال الردم المخالفة حدثت بالتزامن مع اصطحاب محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وفدا إعلاميا لتصوير إزالة التعديات في البحيرة.

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التحرير

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