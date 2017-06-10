إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

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قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن مديرية الشئون الصحية كثفت استعدادتها لمواجة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الحالي.

وأوضح حجازى في تصريح له اليوم السبت أنه أعطى تعليمات لجميع المستشفيات التابعة للمديرية باستقبال أى حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا دون تحويلها إلى مستشفى الحميات كما كان متبعا فى الأعوام الماضية، كما تم التنبيه على جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.

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ونبه وكيل وزارة الصحة على جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد طوال فترة النهار كذلك لاستقبال أي حالة طارئة.

وفى سياق متصل وجهت مديرية الشئون الصحية النصح للمواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك. كما نصحت مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.