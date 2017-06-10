رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»

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زار القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، أسر ضحايا ومصابى حادث دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة في المنيا.

واستشهد 26 مواطنا وأصيب 25 آخرون في هجوم مسلح على أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة في محافظة المنيا، في مايو الماضي.

وافتتح زكي أمس الجمعة، الكنيسة الإنجيلية الثانية بقرية دير أبو حنس مبركز ملوى جنوبي المنيا، وذلك بعد إعادة ترميمها وتطويرها، فى إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها، بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلى والقيادات الدينية والشعبية بالقرية.

وحضر الدكتور القس أندريه رسامة ثلاثة رعاة جدد على كل من الكنيسة الإنجيلية بقرية طحا مركز سمالوط، والكنيسة الإنجيلية بقريتى شرارة والفكرية التابعتين لمركز أبو قرقاص.

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ونظمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية شرارة، بمركز أبوقرقاص، التابعة لمجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عاطف مهني، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر- المجمع الأعلى للكنيسة المصرية- والقس عيد صلاح، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، وأشرف ناصح، نائب الرئيس، وعدد من قساوسة وكهنة الكنائس المسيحية المختلفة وعدد من قيادات الكنيسة وقيادات الأجهزة المحلية للمدينة، احتفال رسامة القس سامح داوود كأول راعٍ للكنيسة، وذلك بمقر الكنيسة.