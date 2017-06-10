وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

برلين - (د ب أ)

حذر زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني اليوم السبت من أن يؤدي عزل إمارة قطر من جانب المملكة العربية السعودية وبعض الدول المتحالفة معها إلى نشوب حرب في الخليج.

وقال الوزير الاشتراكي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج" الصادرة غدا الأحد في ألمانيا: "هناك خطر أن يؤدي هذا الخلاف إلى نشوب حرب".

ووصف جابريل قسوة التعامل بين الدول الشقيقة والمتجاورة بأنه "مأساوي".

وكان جابريل أجرى خلال الأيام الماضية مباحثات مع العديد من نظرائه في المنطقة إما مباشرة أو عبر الهاتف.

وقال جابريل: "بعد مباحثاتي خلال الاسبوع الجاري علمت إلى أي مدى وصلت إليه خطورة الموقف ، ولكني أعتقد أن هناك فرصا طيبة للتقدم إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك فإن المباحثات بين الفرقاء أمر لا غنى عنه.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري تتضخم أصعب أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنين.

وكانت السعودية وبعض الدول العربية قطعت جميع العلاقات مع قطر وأوقفت حركت الطيران منها وإليها كما أغلقت الحدود معها.

وتتهم هذه الدول الإمارة بدعم منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش وبالتقارب مع إيران الشيعية.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة