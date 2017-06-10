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سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج

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سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج

التحرير

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يدير سمير محمود عثمان، الحكم الدولي، المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء اليوم السبت، على «السلام».

ومن المقرر أن يعاون سمير عثمان في المباراة المساعدان، وائل مصطفى، وكارم محمود.

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ويقود الفريق الأحمر فنيًا أحمد أيوب، المدرب العام، حيث يتواجد حسام البدري، المدير الفني للفريق في كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم 16 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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