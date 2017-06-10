وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني

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يصل إلى العاصمة التونسية صباح غد الأحد، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بدعوة من «ماجدولين الشارني»، وزيرة الشباب والرياضة التونسية، لحضور مباراة تونس ومصر المقرر اقامتها مساء غدًا الأحد، باستاد «رادس» في بداية مشوار تصفيات الأمم الإفريقية 2019.

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ومن المنتظر أن يزور «عبد العزيز» بعثة الفراعنة، فور وصوله لدعمهم ومؤازرتهم قبل مواجهة «رادس» المرتقبة، ويحضر بعدها مأدبة الإفطار التي أعدتها الوزيرة التونسية على شرفه، ثم يتوجه بصحبتها إلى ملعب المباراة لمشاهدة اللقاء.