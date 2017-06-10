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كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس

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كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس

التحرير

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أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب ، أن ضربة البداية فى أى بطولة تكون صعبة، وهو نفس الحال فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، والتى تبدأ بمواجهة منتخب قوي مثل التونسي.

وتابع كوبر فى المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد، أنه سيلعب على الفوز لأن الجماهير المصرية اعتادت على ذلك، مشددًا على إن مباراة تونس قوية للغاية لأنه يمتلك لاعبين جيدين، بالإضافة إلى وجود مدرب جيد معهم وهو نبيل معلول، وهو أمر يضعه فى الحسبان، والفوز عليهم سيكون خطوة مهمة للغاية فى التأهل للكاميرون 2019.

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وتقام مباراة مصر وتونس، غداً الأحد، فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، فى الثانية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس فى تونس العاصمة.

 

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التحرير

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