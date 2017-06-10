نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

كتب-أحمد مسعد:

أرجعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلى الاعتماد على استيراد مداخلات صناعة الدواجن والبروتين من الخارج، سواء كانت اللقاحات أو الأعلاف أو الأمصال، مما جعل الأسعار ترتفع 3 أضعاف سعرها الحقيقي.

وقالت محرز في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن "المشكلة ليست في الإنتاج فحسب، بل في عملية ما بعد المزرعة"، مشيرة إلى كثرة الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، مشددة أن وزارة الزراعة تحاول محاربة وتقليص تلك الحلقات.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن أسعار الدجاج في المزرعة 26 جنيهًا، وسعر بيض المائدة 35 جنيهاً للكرتونة، ويظل يرتفع سعره حتى يصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والتنسيق مع وزير التموين للحفاظ على هذا السعر وعرضه بمنافذ الوزارة للحد من "جنون الأسعار".

وقالت إن "عدم تنظيم عمليات الطرح والتداول تعد واحدة من أهم الأسباب لزيادة الأسعار"، مستشهدة بمثال خفض أسعار الكتاكيت من 12 جنيهاً إلى جنيهين ، مضيفة أن بعض التجار يقومون بـ"تعطيش السوق" ثم الطرح الزائد مما يتسبب في تذبذب الأسعار.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى مصر ستحقق قريبًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بعد اتخاذ قرارات التوجه للظهير الصحراوي، وتطبيق الأمان الحيوي والتحصين، وعدم تداول الطيور الحية، والذبح داخل المجازر، وتطبيق قانون 70 بكل حزم للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.

ويحظر قانون 70 "بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة