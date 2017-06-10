وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين
10:02 م السبت 10 يونيو 2017
وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان
باريس - (أ ش أ)
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن جان ايف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي سيقوم بعد غد الإثنين بزيارة الى الجزائر تستغرق يومين.
وكان الرئيس ايمانويل ماكرون قد أكد يوم الخميس الماضي ـ خلال إتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ـ أنه سيزور الجزائر في الأسابيع القادمة.
وبحث ماكرون وبوتفليقة ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ جهود مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ، وعبر ماكرون عن تمسكه ورغبته في بناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر الشريك الإستراتيجي لفرنسا.
ويشار الى أن الرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند والرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقعا في ديسمبر 2012 إعلان الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين ، كما أسس البلدان لجنة حكومية مشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين ، ويتم متابعة القرارات الصادرة عنها من جانب اللجنة الإقتصادية المشتركة الفرنسية ـ الجزائرية.
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي زار مصر الخميس الماضي وبحث عددا من القضايا على رأسها الملف الليبي ، كما زار تونس الأحد الماضي ، وسيتوجه الأربعاء المقبل الى غينيا ، والخميس الى السنغال والجمعة الى موريتانيا.
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