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بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة

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بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة

مصراوي Masrawy

بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة

09:54 م السبت 10 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حررت هيئة الثروة السمكية، اليوم السبت، محضرًا اتهمت فيه محافظة بورسعيد بردم أجزاء من بحيرة المنزلة.

وأشارت الهيئة، في بلاغها الذي حصل "مصراوي" على صورة ضوئية منه، إلى أنهم فوجئوا بقيام حي الجنوب بردم وتجفيف مساحة تقارب 25 فدان من البحيرة بقصد الإضرار وتجفيف المسطح المائي، والتعدي على أملاك الدولة، والصيد الحر بالمخالفة لأحكام قانون الصيد والدستور، وحكم المحكمة في الدعوى رقم 1564لسنة 5ق بوقف الردم والتجفيف وإزالة ماتم من ردم.

وطالبت هيئة الثروة السمكية، في بلاغها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة التعدي على نفقة مرتكبي الواقعة، وإخطار النيابة العامة مع وقف أعمال الردم وإعادة الشيئ لأصله.​

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