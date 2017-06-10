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إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

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مصراوي Masrawy

إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

09:50 م السبت 10 يونيو 2017

إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

سيف الإسلام القذافي

كتب – محمد الصباغ

أعلنت مجموعة مسلحة ليبية مؤيدة للجيش الوطني بقيادة المشير، خليفة حفتر، سراح سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل على يد المعارضة المسلحة مع انطلاق ثورة 17 فبراير الليبية عام 2011.

وقالت كتيبة أبو بكر الصديق في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح "المواطن سيف الإسلام معمر القدافي"، مرجعين هذه الخطوة إلى تطبيق قانون "العفو العام الصادر من البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وتابع البيان أن سيف الإسلام القذافي غادر مدينة الزنتان مع إخلاء سبيله أمس الجمعة، وطالبت المجموعة المسلحة بالإفراج عن كل المسجونين السياسيين الذين يشملهم قانون العفو العام.

واحتجز سيف الإسلام، منذ 2011، في منطقة الزنتان الجبلية غرب ليبيا، وسبق وحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص من محكمة في طرابلس –معادية للجيش الوطني الليبي- مع 8 متهمين آخرين من رموز النظام الليبي السابق بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي.

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