أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العبادي: وصلنا حاليا إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العبادي: وصلنا حاليا إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من داعش

09:01 م السبت 10 يونيو 2017

العبادي: وصلنا حاليا إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من داعش

حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مساء اليوم السبت إن القوات العراقية وصلت إلى الاشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من سيطرة داعش.

وأضاف العبادي خلال مأدبة إفطار مع قيادات الحشد الشعبي: "نصل حاليا إلى الاشواط الاخيرة لتحرير الأراضي وعلينا الحيطة والحذر والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على داعش وان جزءا كبيرا من النجاحات التي تحققت هو اننا حرمنا العدو من الحواضن".

وذكر العبادي أن "تلعفر والحويجة سيتم تحريرهما قريبا وان قواتنا على الحدود تؤمن حدود بلدنا وليس عبورها ولا نريد الدخول الى الجانب الثاني"، في إشارة الأراضي السورية .

وقال رئيس الوزراء إن "وحدة العراقيين في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ساهمت بتحقيق الانتصارات وان اليوم يتم اغلاق الباب الذي دخل منه الدواعش عبر الحدود حيث ان هذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومات السابقة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر عراقية: مقتل21 شخصا نصفهم من داعش في اضطرابات أمنية في محافظة ديالى

    مصادر عراقية: مقتل21 شخصا نصفهم من داعش في اضطرابات أمنية في محافظة

    أخبار
  • وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بزيادة النفقات المخصصة للجيش

    وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بزيادة النفقات المخصصة للجيش

    أخبار
  • مصدر أمني عراقي: انتهاء هجوم الشرقاط بمقتل 14 شخصًا و11 داعشيًا

    مصدر أمني عراقي: انتهاء هجوم الشرقاط بمقتل 14 شخصًا و11 داعشيًا

    أخبار
  • معركة الرقة تقترب من نهايتها.. و

    معركة الرقة تقترب من نهايتها.. و"داعش" يبحث عن "خروج آمن"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها

    ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها "لا إراديا" في الساحلأخبار

  • مصراوي يرصد 5 ساعات

    مصراوي يرصد 5 ساعات "رعب وشغب" في برمكيمأخبار

  • أمريكا وقطر.. اتهامات بالإرهاب وسط علاقات اقتصادية وعسكرية قوية

    أمريكا وقطر.. اتهامات بالإرهاب وسط علاقات اقتصادية وعسكرية قويةأخبار

  • مدريد تحظر على الرجال الجلوس مباعدين الأرجل في الحافلات.. والسبب

    مدريد تحظر على الرجال الجلوس مباعدين الأرجل في الحافلات.. والسببهو وهي

  • ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد..

    ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارةأخبار

  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين

بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة

بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة