العبادي: وصلنا حاليا إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من داعش

بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مساء اليوم السبت إن القوات العراقية وصلت إلى الاشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من سيطرة داعش.

وأضاف العبادي خلال مأدبة إفطار مع قيادات الحشد الشعبي: "نصل حاليا إلى الاشواط الاخيرة لتحرير الأراضي وعلينا الحيطة والحذر والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على داعش وان جزءا كبيرا من النجاحات التي تحققت هو اننا حرمنا العدو من الحواضن".

وذكر العبادي أن "تلعفر والحويجة سيتم تحريرهما قريبا وان قواتنا على الحدود تؤمن حدود بلدنا وليس عبورها ولا نريد الدخول الى الجانب الثاني"، في إشارة الأراضي السورية .

وقال رئيس الوزراء إن "وحدة العراقيين في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ساهمت بتحقيق الانتصارات وان اليوم يتم اغلاق الباب الذي دخل منه الدواعش عبر الحدود حيث ان هذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومات السابقة".