الانتهاء من مرحلتين فى هدم العقار المائل بالإسكندرية.. ورئيس الحى:10 أيام لإزالته بالكامل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

دخل عقار الأزاريطة المائل في الإسكندرية، أصعب مراحل عملية الهدم، بعد مرور 10 أيام على وقوع الحادث، حيث أكدت الجهات التنفيذية المشرفة على إزالة العقار، أن المرحلة الحالية هى الأصعب وتتطلب دقة شديدة فى التنفيذ لضمان عدم وقوع أي أخطاء.

وقررت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ترقيم الأجزاء المتبقية من أدوار العقار المائل، نظرًا لخطورة المرحلة ولضمان عدم ارتكاب عمال الهدم أى أخطاء، فيما واصلت الشعبة الهندسية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الأمن، وشركة المقاولون العرب، اليوم السبت، أعمال هدم الجزء الملاصق من العقار كنقطة ارتكاز على العقار المواجه له.

وقال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تقرر تنفيذ عملية هدم الجزء المتبقى من العقار في 5 مراحل رئيسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مرحلتين منها بنجاح تمثلت في إزالة الجزء الغربي كمرحلة أولى والجانب البحري للعقار كمرحلة ثانية.

وأضاف"مرسى" فى تصريحات لـ "مصراوي"، أن نقطة الارتكاز بالعقار المائل تمثلت في السلم وعامودين خرسانيين، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة المبنى بالكامل ماعدا السلم حيث يسهل هدمهما بعدها دون تأثير على العقارات المجاورة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال هدم العقار خلال 10 أيام، موضحًا أنه تم تسكين 6 أسر من متضررى العقار المائل فى وحدات سكنية بديلة بتعاونيات العامرية.

وأوضح أنه تم تخصيص 48 وحدة سكنية تابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة، إلا أن السكان مازالوا يرفضون الانتقال إليها لبعدها عن وسط المدينة.

وكان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة انهار، مطلع الشهر الجارى، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له، المكون من 13 طابقًا، دون حدوث إصابات.

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