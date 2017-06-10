«كين» ينقذ إنجلترا من خسارة دراماتيكية أمام إسكتلندا

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تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإسكتلندي إيجابيا بهدفين لكل فريق في مباراة دراماتيكية شهدت العديد من الفرص والتسجيل في الدقائق الأخيرة، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

سجل أليكس تشامبرلين أولا لمنتخب الثلاث أسود في الدقيقة 70، ثم سجل ليج غريفيث هدفين متاليين لمنتخب إسكتلندا في الدقائق 87 و90، قبل أن يعادل هاري كين النتيجة في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه النتيجة تواصل إنجلترا تصدرها لمجموعتها برصيد 14 نقطة، فيما تأتي إسكتلندا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.