إبراهيموفيتش على أعتاب الدوري الأمريكي

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إقترب من الإنضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي خلال الصيف الحالي.

وكان مانشستر قد أعلن عدم تجديد عقد المهاجم السويدي صاحب الـ35 عام، بعد موسم واحد قضاه مع الشياطين جاء فيه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن لوس أنجلوس جالاكسي سيتقدم بعرض لضم زلاتان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأن اللاعب لا يوجد خيار أمامه سوى قبول العرض بعد أن أصبح لا ناد.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش قاد مانشستر يونايتد للفوز بثلاث بطولات هذا الموسم، كأس الدرع الخيرية، وكأس الرابطة، وكأس الدوري الأوروبي، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي ليغيب عن الملاعب حتى يناير 2018.