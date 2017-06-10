أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إبراهيموفيتش على أعتاب الدوري الأمريكي

Google+ Print
إبراهيموفيتش على أعتاب الدوري الأمريكي إبراهيموفيتش على أعتاب الدوري الأمريكي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إقترب من الإنضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي خلال الصيف الحالي.

وكان مانشستر قد أعلن عدم تجديد عقد المهاجم السويدي صاحب الـ35 عام، بعد موسم واحد قضاه مع الشياطين جاء فيه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

شاهد أيضا

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن لوس أنجلوس جالاكسي سيتقدم بعرض لضم زلاتان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأن اللاعب لا يوجد خيار أمامه سوى قبول العرض بعد أن أصبح لا ناد.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش قاد مانشستر يونايتد للفوز بثلاث بطولات هذا الموسم، كأس الدرع الخيرية، وكأس الرابطة، وكأس الدوري الأوروبي، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي ليغيب عن الملاعب حتى يناير 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»