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جنوب إفريقيا تتغلب على نيجيريا في عقر دارها

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جنوب إفريقيا تتغلب على نيجيريا في عقر دارها جنوب إفريقيا تتغلب على نيجيريا في عقر دارها

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فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين، في المبارة التي جمعتهما على ملعب «أكوا إيبوم»، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

سجل هدفي البافانا بافانا، توكيلو رانتي في الدقيقة 55، وضاعف النتيجة بيرسي تاو في الدقيقة 82.

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وبتلك النتيجة، حصدت جنوب إفريقيا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الخامسة، واحتلت المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليبيا التي حققت فوزا عريضا أمس الجمعة على سيشيل، في حين جاء النيجيري في المركز الثالث بدون نقاط.

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