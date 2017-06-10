أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- "اسمعونا".. مائدة لإفطار 300 صائم يومياً داخل مستشفي الأقصر الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- "اسمعونا".. مائدة لإفطار 300 صائم يومياً داخل مستشفي الأقصر الدولي

08:17 م السبت 10 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    4ab7d7a4a1.jpg

  • عرض 6 صورة

    0bce9704d8.jpg

  • عرض 6 صورة

    c782328f93.jpg

  • عرض 6 صورة

    ca229dc0d4.jpg

  • عرض 6 صورة

    d6f194c279.jpg

  • عرض 6 صورة

    bb81bdb446.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد لصيادي بحيرة المنزلة:

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد لصيادي بحيرة المنزلة:"لن يترك أحد البحيرة"

الأقصر – محمد محروس:

أقامت مؤسسة "اسمعونا" الخيرية، خيمة رمضانية، داخل مستشفي الأقصر الدولي، لإفطار الصائمين، من المرضي ومرافقيهم طوال شهر رمضان، حيث يتردد علي المستشفي الذي يعد واحدًا من أكبر مستشفيات الصعيد، المئات من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

مصطفى حرز الله، مدير مكتب مؤسسة اسمعونا بجنوب الصعيد، قال: إن مائدة أو بالأحري خيمة اسمعونا تقدم يوميا وجبات إفطار لأكثر من 300 صائم منذ بداية شهر رمضان الكريم، مشيراً إلي أن هناك أكثر من 35 متطوعًا يشاركون في إعداد وتقديم الوجبات للصائمين.

وعن اختيار مستشفي الأقصر الدولي لإقامة المائدة، أوضح "حرز الله"، أن المستشفي يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة من أهالي القري النائية والمحافظات المجاورة، ويعد من أفضل المواقع التي يمكن إقامة المائدة به.

وأشار إلى أن الوجبات التي تقدم للصائمين يشرف علي إعدادها شيفات متخصصون ويتم تجهيزها لتكون ساخنة وطازجة ويستطيع الصائمين تناولها، مشيراً إلي أنها تتكون من لحوم متنوعة وسلطات وخضار وأرز وقطعة حلوي.

وأكد أن هناك مشاركة مجتمعية من قبل الأهالي وإدارة مستشفى الأقصر الدولي بالمائدة، لتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة.

إعلان

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد استقالته من الزمالك.. مرتضي يعاقب شريف منير

    بعد استقالته من .. مرتضي يعاقب شريف منيررياضة

  • مصراوي يرصد 5 ساعات

    مصراوي يرصد 5 ساعات "رعب وشغب" في برمكيمأخبار

  • ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها

    ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها "لا إراديا" في الساحلأخبار

  • سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعر

    سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعررياضة

  • أ ش أ: برلمانيون يتلقون تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

    أ ش أ: برلمانيون يتلقون تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تيرانأخبار

  • رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل خلاف والدها مع الزعيم

    رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل خلاف والدها مع الزعيمفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة

في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

الزمالك ينهي إجراءات ضم «كاسونجو»

الزمالك ينهي إجراءات ضم «كاسونجو»

اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك

اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك