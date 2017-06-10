بالصور- "اسمعونا".. مائدة لإفطار 300 صائم يومياً داخل مستشفي الأقصر الدولي
بالصور- "اسمعونا".. مائدة لإفطار 300 صائم يومياً داخل مستشفي الأقصر الدولي
08:17 م السبت 10 يونيو 2017
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الأقصر – محمد محروس:
أقامت مؤسسة "اسمعونا" الخيرية، خيمة رمضانية، داخل مستشفي الأقصر الدولي، لإفطار الصائمين، من المرضي ومرافقيهم طوال شهر رمضان، حيث يتردد علي المستشفي الذي يعد واحدًا من أكبر مستشفيات الصعيد، المئات من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.
مصطفى حرز الله، مدير مكتب مؤسسة اسمعونا بجنوب الصعيد، قال: إن مائدة أو بالأحري خيمة اسمعونا تقدم يوميا وجبات إفطار لأكثر من 300 صائم منذ بداية شهر رمضان الكريم، مشيراً إلي أن هناك أكثر من 35 متطوعًا يشاركون في إعداد وتقديم الوجبات للصائمين.
وعن اختيار مستشفي الأقصر الدولي لإقامة المائدة، أوضح "حرز الله"، أن المستشفي يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة من أهالي القري النائية والمحافظات المجاورة، ويعد من أفضل المواقع التي يمكن إقامة المائدة به.
وأشار إلى أن الوجبات التي تقدم للصائمين يشرف علي إعدادها شيفات متخصصون ويتم تجهيزها لتكون ساخنة وطازجة ويستطيع الصائمين تناولها، مشيراً إلي أنها تتكون من لحوم متنوعة وسلطات وخضار وأرز وقطعة حلوي.
وأكد أن هناك مشاركة مجتمعية من قبل الأهالي وإدارة مستشفى الأقصر الدولي بالمائدة، لتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة.
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