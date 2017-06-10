مصادر عراقية: مقتل21 شخصا نصفهم من داعش في اضطرابات أمنية في محافظة ديالى

ديالى (العراق) - (د ب أ)-:

أفادت مصادر أمنية وعسكرية عراقية اليوم السبت بأن 21 شخصا بينهم عناصر بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قتلوا وأصيب 4 آخرون في اضطرابات امنية شهدتها مناطق متفرقة في محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن " قوات عسكرية عراقية صدت هجوما لمسلحي تنظيم داعش استهدف نقاط تفتيش في منطقة سدة العظيم شمالي بعقوبة ادت الى مقتل 3 من عناصر التنظيم. وتمكن الطيران الحربي العراقي من قتل 7 من عناصر داعش بينهم والي محافظة ديالى في قصف استهدف مقرا للتنظيم في قرية العلوانية الحدودية مع محافظة صلاح الدين التابعة لناحية العظيم شمالي بعقوبة".

وأضافت "أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق حي التحرير جنوبي مدينة بعقوبة فيما قتل مدنيان بانفجار عبوة ناسفة في قرية الحساوية التابعة لناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة، فيما قتل شابان برصاص مسلحين مجهولين بعد اقتحامهم محلا تجاريا للألعاب الإلكترونية في حي العرصة وسط المقدادية ولاذوا بالفرار".

وذكرت المصادر أن " خمسة مدنيين بينهم نساء وطفلة عمرها 3 سنوات من عائلة واحدة قتلوا جراء سقوط قذيفتي هاون على منزل في قرية الكبة في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة ".

وتشهد محافظة ديالى ذات الاغلبية السنية اضطرابات أمنية وأعمال عنف بشكل متكرر رغم سيطرة القوات الامنية والعسكرية وفصائل الحشد الشعبي على المدن.