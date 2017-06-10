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البرلمان يطالب «فيفا» بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022

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البرلمان يطالب «فيفا» بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022 البرلمان يطالب «فيفا» بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022

التحرير

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طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الجمعية العمومية للفيفا عقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب العربية والدولية بنقل وقائع مونديال 2022 من قطر وإسناد تنظيمها إلى إحدى الدول العربية.

وقال عامر فى بيان له أصدره اليوم السبت، "الهاشتاج الذي أطلقته الجماهير والذي طالب بنقل المونديال إلى دولة عربية شقيقة وأيدته الجماهير المصرية والذي طالبت به أيضا جماهير البحرين والكويت والجزائر وموريتانيا والأردن، تأكد منه أن الشعوب العربية بمختلف إنتماءاتها السياسية والرياضية رافضة وبشكل قاطع إقامة مونديال 2022 داخل قطر بعد أن تلوثت أيادي نظامها تميم الإرهابي وعصابته الإجرامية بدماء الأبرياء".

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وقال المهندس محمد فرج عامر إن الجمعية العمومية للفيفا عليها أن تعقد جلسة طارئة لبحث طلب سحب تنظيم المونديال من قطر.

مؤكدا أنه كان يجب على الفيفا أن يتخذ قرارا عاجلا بمجرد ثبوت ضلوع قطر فى عمليات إرهابية وإجرامية داخل عدد من الدول العربية مطالبا من جميع دول العالم والأندية الكبرى وجماهير الكرة الساحرة بمختلف دول العالم مساندة وتنفيذ مطلب الشعوب العربية فى سحب تنظيم هذا المونديال العالمى الكبير من داخل دولة بها نظام ارهابى مارق.

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التحرير

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