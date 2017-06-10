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بالصور.. محافظ بورسعيد لصيادي بحيرة المنزلة:"لن يترك أحد البحيرة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد لصيادي بحيرة المنزلة:"لن يترك أحد البحيرة"

07:16 م السبت 10 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، لن يُضار أحد من الأعمال الجارية لتطهير وتطوير بحيرة المنزلة.

وأضاف، خلال لقائه مع الصيادين والأهالي أثناء جولته بالبحيرة :"تطوير البحيرة جاء بناءً على طلبكم لدخول المياه المالحة إلى البحيرة من جديد من أجل مصرف بحر البقر حتى يعود الخير مرة أخرى، ولن يترك أحد البحيرة وسيتم عمل مشروع إسكان لكم، فمنذ 30 عاماً والكبار يلعبون بكم، فمنهم من حصل على 700 فدان ومنهم من حصل على ألف فدان، والصياد مش لاقى يأكل".

وأكد "الغضبان" على أن البحيرة ليست ملك لفرد أو اثنين أو ثلاثة، بل هي ملك لصيادي بورسعيد والمطرية والدقهلية ودمياط، والدولة تطورها حتى يشرب الصيادين والأهالي مياه نظيفة، ويتم تطوير وإدخال الصرف الصحي وبناء مستشفيات ومدارس.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه من ضمن مخطط تطوير البحيرة، تحديد أماكن لبيع السمك وللتخزين، وأماكن لتربية الماشية والزراعة، لافتاً إلى أن بحيرة المنزلة بحيرة عالمية كانت في الماضي 220 ألف فداناً واليوم أصبحت فدان واحد وتم ردم الباقي، ولذلك جاري تطويرها وتطهيرها من أجل الصيادين وسيتم تأمينها من أجلهم.

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