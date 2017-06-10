أوستبنكو تفوز ببطولة «رولان جاروس» للتنس

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استطاعت لاعبة التنس اللاتفية إيلينا أوستبنكو المصنفة 47 عالميا، تحقيق لقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة بمجموعتين لواحدة، اليوم السبت.

وأنهت أوستينكو اللقاء لمصلحتها بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3، وباتت أوستابنكو صاحبة الـ20 عام أول لاعبة غير مصنفة ترفع كأس البطولة منذ البريطانية مارجريت سكريفن عام 1933.

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فيما خسرت هاليب النهائي الثاني لها على التوالي في بطولة فرنسا المفتوحة، بعد خسارتها أمام ماريا شارابوفا عام 2014.

ولم يسبق لأوستينكو المصنفة 47 عالميا أن فازت بأي لقب في التنس. كما باتت أول لاعبة من بلادها تحرز لقب بطولة كبرى «جراند سلام» في اللعبة.