الكاميرون تقهر المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

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تمكن منتخب الكاميرون من الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وحقق بطل إفريقيا الفوز على أسود الأطلسي بهدف أحرزه في بداية اللقاء عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

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وبهذه النتيجة يكون المنتخب الكاميروني في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وبالتساوي مع نظيره مالاوي صاحب المركز الأول برصيد 3 نقاط أيضا، فيما تأتي جزر القمر ثالثا بدون نقاط، والمغرب رابعا.