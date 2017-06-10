أردوغان يدعو إلى حل للأزمة القطرية قبل نهاية شهر رمضان

أنقرة - (د ب أ):

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى إيجاد حل للأزمة القطرية قبل نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة، في قصر "خُبر" بإسطنبول، وفق ما ذكره وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البحريني، أشار جاويش أوغلو إلى أن أردوغان أعرب عن حزنه العميق إزاء الأزمة الخليجية، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستواصل جهودها لنزع فتيل الخلافات بين "الأشقاء الخليجيين"، "لأنها ترى أن أمن واستقرار الخليج من أمنها واستقرارها، وأن التهديدات التي تستهدف الخليج تستهدفها".

وأكد على "ضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة في إطار حقوق الأخوة".

وتتواصل الأزمة الخليجية إثر قطع دول خليجية وعربية وأفريقية علاقاتها أو تخفيض مستوى تمثيلها مع قطر مؤخرا، وفي مقدمة تلك الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن .

واتهمت تلك الدول قطر بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني".