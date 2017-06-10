للمرة الثانية خلال 6 أيام.. إصابة مجند أثناء تنطيف سلاحه الآلي في السويس

السويس حسام الدين أحمد:

أصيب مجند شرطة، بطلق ناري في البطن، خلال تنظيف سلاحه الآلي، اليوم السبت، أثناء فترة الخدمة بمديرية أمن السويس، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى السويس العام لتلقي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء مصطفى شحاته، مدير أمن السويس، إخطارًا من قائد خدمة تأمين مديرية الأمن، يفيد بالواقعة، وتبين أن المجند عمرو خالد جابر، 21 سنة، مقيم بالمنيا ويؤدي خدمته في السويس، وأثناء فترة الخدمة بقوة تأمين مديرية الأمن همَ بتنظيف سلاحه فخرجت طلقة من البندقية عهدته وأصابته في بطنه.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المجند فى حالة خطرة، مشيراً إلى أن العيار الناري أحدث فتحة دخول وخروج.

وكانت مديرية أمن السويس، شهدت الإثنين الماضي، واقعة مشابهة، حيث أصيب فرد شرطة يدعي أشرف فرج، من قوة إدارة البحث الجنائي، بطلقة خرجت من سلاحه الميري "طبنجة" خلال تنظيف السلاح أمام مكتب الأمن، وتوفي صباح الأربعاء الماضي متأثرًا بإصابته.