إصابة شخص فى انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر

أصيب شخص، اليوم السبت، في انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندريـة، فيما أمر مهندسى الحي بإخلاء العقار لحين عرضه على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

وكان قسم شرطة الدخيلة، تلقى بلاغاً بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الدخيلة، انتقلت قوة من القسم بمشاركة قوات من إدارة الحماية المدنية ومسؤولي حي العجمي، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة، أن العقار قديم ومكون من ٣ طوابق، مأهول بالسكان، وسبق صدور عدة قرارات له بالترميم ثم قرار إزالة، إلا أن السكان رفضوا ذلك.