سيدة تتهم زوجها باغتصاب نجلته في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

اتهمت ربة منزل، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، زوجها، باغتصاب نجلته الطفلة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كفر صقر من "أ.م" ربة منزل، مقيمة بقرية "دراجة" التابعة لدائرة المركز، تتهم فيه زوجها "علي.ح" 39 سنة، عامل زراعي، بالتعدي جنسيًا على طفلتها "أ" 11 سنة، تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، ومعاشرتها أكثر من مرة رغمًا عنها.

وأضافت مُقدمة البلاغ، أنها لاحظت تصرفات غير طبيعة على زوجها تجاه نجلته قبل أن تقوم بعرض الطفلة على طبيب خاص، والذي أكد تعرض الطفلة للتعدي الجنسي أكثر من مرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت باحتجازه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من تعدٍ.