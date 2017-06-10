أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سيدة تتهم زوجها باغتصاب نجلته في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيدة تتهم زوجها باغتصاب نجلته في الشرقية

06:16 م السبت 10 يونيو 2017

سيدة تتهم زوجها باغتصاب نجلته في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

اتهمت ربة منزل، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، زوجها، باغتصاب نجلته الطفلة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كفر صقر من "أ.م" ربة منزل، مقيمة بقرية "دراجة" التابعة لدائرة المركز، تتهم فيه زوجها "علي.ح" 39 سنة، عامل زراعي، بالتعدي جنسيًا على طفلتها "أ" 11 سنة، تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، ومعاشرتها أكثر من مرة رغمًا عنها.

وأضافت مُقدمة البلاغ، أنها لاحظت تصرفات غير طبيعة على زوجها تجاه نجلته قبل أن تقوم بعرض الطفلة على طبيب خاص، والذي أكد تعرض الطفلة للتعدي الجنسي أكثر من مرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت باحتجازه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من تعدٍ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ

    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ"بلبيس- العاشر"

    أخبار
  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"

    أخبار
  • بالصور..

    بالصور.. "علشان فضحها على فيسبوك".. ربة منزل تختطف عشيقها في الغربية

    أخبار
  • مصرع طالب غرقًا في مياه بحر

    مصرع طالب غرقًا في مياه بحر "أبو الأخضر" بالشرقية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

    ترحب بتصريحات بشأن قطرأخبار

  • ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد..

    ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارةأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "علشان فضحها على فيسبوك".. ربة منزل تختطف عشيقها في الغربيةأخبار

  • سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعر

    سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعررياضة

  • بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقة

    - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقةأخبار

  • حقيقة منح دبي تأشيرات مجانية للمصريين حتى 30 سبتمبر

    حقيقة منح دبي تأشيرات مجانية للمصريين حتى 30 سبتمبرهو وهي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

خبير سياسي: خطاب "ترامب" دليل على وحدة الموقف الأمريكي ضد قطر

خبير سياسي: خطاب "ترامب" دليل على وحدة الموقف الأمريكي ضد قطر

الأخبار- البرلمان الليبي يطلب إدراج إرهابيين فى القائمة التى أعلنتها مصروالسعودية والإمارات والبحرين

الأخبار- البرلمان الليبي يطلب إدراج إرهابيين فى القائمة التى أعلنتها مصروالسعودية والإمارات والبحرين

الأخبار - السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن ضرورة وقف قطر تمويل الإرهاب

الأخبار - السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن ضرورة وقف قطر تمويل الإرهاب