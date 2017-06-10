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رئيس امتحانات الثانوية العامة يطالب المصححين بتجميع الدرجات بدقة

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مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية العامة يطالب المصححين بتجميع الدرجات بدقة

06:18 م السبت 10 يونيو 2017

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كتبت- ياسمين محمد:

زار الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، اليوم السبت، مقر مدرسة الحلمية الثانوية للبنات، أحد مقرات تقدير الدرجات التابعة للجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، والتي تضم معظم الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة.

ورافق الوزير خلال الزيارة مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)؛ وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي.

وقال بيان لوزارة التعليم اليوم، إن الزيارة استهدفت الاطمئنان على انتظام أعمال تقدير العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، حيث قام حجازي بتفقد غرف التقدير والتقى بالأعضاء وأشاد بالجهود المبذولة من جانبهم، وطالبهم ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب، وحصولهم على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وطالب مشرفي تقدير الدرجات بضرورة توخي الدقة اللازمة أثناء أعمال التقدير، والاهتمام بعملية تجميع الجزئيات، وتقدير جميع إجابات الطالب بكراسة الامتحان وإجراء المراجعات اللازمة بحيث لا تترك أي إجابات للطالب دون تقدير، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات، توطئةً للانتهاء من أعمال إعداد النتيجة.

وفي نهاية الزيارة وجه حجازي لمدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية بسرعة الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية للمادة وعرض تقرير فني شامل عن الامتحان.

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مصراوي Masrawy

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