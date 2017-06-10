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مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحالي

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مصراوي Masrawy

مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحالي

06:09 م السبت 10 يونيو 2017

كتبت - داليا شبل:

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير عام مستشفى 57357، إن المستشفى لا تستطيع التعامل مع معهد الأورام بيروقراطية ، موضحًا أن "سوزان مبارك كانت سند وحماية للمستشفى ولم تتدخل مطلقًا في عمل المستشفى، حينما كانت رئيسة جمعية أطفال سرطان الأطفال، وذلك كان عام 2004".

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء المستشفى.

وأضاف أن مستشفى 57357 ستنشأ علم الصيدلية الأكلينيكية لقصر العيني مجانًا، موضحًا أن صندوق تبرعات المستشفى به 72 مليون جنيه بالعام الحالي، مضيفًا أن التبرع للمستشفيات أولى من المسلسلات.

وأردف أبو النجا، إنه تم استحداث قسمًا بالمستشفى لعلاج المرضى بالموسيقي والفن والرسوم.

وناشد أبوالنجا، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أثناء زيارته إلى مقر مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، للاهتمام بالبحث العلمي، لأنه الطريق الوحيد للنهوض بمصر في شتى المجالات.

وأوضح أبوالنجا، أنه ليس لدى المستشفى أموال لاستكمال المباني، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص يعتقد خطأ أن المستشفى به أموال كثيرة.

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