الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف
الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف
05:59 م السبت 10 يونيو 2017
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كتب - أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الري، إصلاح كسر مفاجئ حدث أمس الجمعة في ماسورة مياه الشرب المارة أعلى مصرف "خور صبرة" بمحافظة الفيوم، وأسفر عن حدوث انهيارت بجسر المصرف.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه على الفور تحركت أجهزة هيئة الصرف بإقليم صرف مصر الوسطى، بمتابعة مواقع الحادث بمد الإقليم بالمعدات اللازمة، حيث تم تسليك مجرى المصرف بموقع الكسر وإزالة الأتربة التي إنهارت من الجسر نتيجة اندفاع المياه من ماسورة مياه الشرب.
وتابع البيان أنه تم تسليك كوبري الماسورة لضمان سرعة استيعاب المياه بالمصرف لاستيعاب التصرفات الزائدة، لحين الانتهاء مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الماسورة.
وقال الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، أنه تم الانتهاء من ترميم الجسور وتسليك المصرف وإعادة الوضع على طبيعته دون حدوث أي تلفيات للأراضي الزراعية أو المنشأت الخاصة، في وقت قياسي، مشيراً إلى أن هيئة الصرف تقوم بعمل سيناريوهات لتفادي الأزمات وهذا أدى إلى سرعة التعامل مع الموقف في وقت قياسي خلال يوم عطلة أسبوعية.
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