أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

05:50 م السبت 10 يونيو 2017

التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، القبض على 3 أشخاص من ذوي طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة بيلا الإعدادية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بتهمة التعدي على أعضاء لجنة سير الامتحان باللجنة.

جاء ذلك إثر مذكرة تقدم بها أعضاء اللجنة للجهات الأمنية ببيلا، حملت رقم (3186 جنح/ قسم بيلا)، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد.

كما ألقت قوات الشرطة القبض على مواطن بمدينة السلام بتهمة التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر "فيسبوك"، ونشر صورة لصفحة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وتمكنت فرق التكنولوجيا والإنترنت من متابعة صفحته والقبض عليه، وباشرت جهات التحقيق عملها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، خلال بيان اليوم السبت، بأولياء الأمور بتحذير الطلاب من اصطحاب التليفونات المحمولة معهم داخل لجان الامتحان، وعدم اللجوء إلى محاولات الغش، حرصًا على مستقبلهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان التاريخ في دقائق- (فيديو)

    لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان التاريخ في دقائق-

    أخبار
  • بالفيديو.. مصراوي يُقدم

    .. مصراوي يُقدم "روشتة" امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

    أخبار
  • غدًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

    غدًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

    أخبار
  • التعليم تنفي وجود صفحة باسم وزير التربية والتعليم على

    التعليم تنفي وجود صفحة باسم وزير التربية والتعليم على "فيسبوك"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقة

    بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقةأخبار

  • بعد تصريح شيخ الأزهر عن خطِبة الفتاة للشاب.. مواطنون:

    بعد تصريح شيخ الأزهر عن خطِبة الفتاة للشاب.. مواطنون: "لا يصلح لمجتمعنا"أخبار

  • فيديو..

    .. "mbc " ترد على أزمة بنطلون وائل كفوري في "رامز تحت الأرض"فنون

  • روجينا توجه رسالة لأمير كرارة بسبب

    روجينا توجه رسالة لأمير كرارة بسبب "كلبش"فنون

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعةأخبار

  • رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل خلاف والدها مع الزعيم

    رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل خلاف والدها مع الزعيمفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»