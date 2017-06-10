التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، القبض على 3 أشخاص من ذوي طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة بيلا الإعدادية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بتهمة التعدي على أعضاء لجنة سير الامتحان باللجنة.

جاء ذلك إثر مذكرة تقدم بها أعضاء اللجنة للجهات الأمنية ببيلا، حملت رقم (3186 جنح/ قسم بيلا)، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد.

كما ألقت قوات الشرطة القبض على مواطن بمدينة السلام بتهمة التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر "فيسبوك"، ونشر صورة لصفحة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وتمكنت فرق التكنولوجيا والإنترنت من متابعة صفحته والقبض عليه، وباشرت جهات التحقيق عملها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، خلال بيان اليوم السبت، بأولياء الأمور بتحذير الطلاب من اصطحاب التليفونات المحمولة معهم داخل لجان الامتحان، وعدم اللجوء إلى محاولات الغش، حرصًا على مستقبلهم.