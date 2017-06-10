الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يحتفل بميلاده السادس والتسعين

لندن - (د ب أ):

أقيم اليوم السبت في لندن احتفال بعيد ميلاد الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا السادس والتسعين بإطلاق المدفعية عدة طلقات تحية لزوج الملكة وسط طقس مشمس .

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية إن زوج الملكة أمضى يوم عيد ميلاده في قصر ويندسور غرب لندن. ولم يصدر عن قصر باكنجهام تعليق على هذه التقارير رغم سؤال وجه إلى المسؤولين فيه.

وكانت العائلة الملكية أعلنت قبل عدة أسابيع أن فيليب سيحال إلى التقاعد في الخريف المقبل ليتفرغ للاستمتاع بوقته ، مبينة أنه قرر عدم الظهور على الرأي العام إلا في مناسبات قليلة.

كانت الملكة إليزابيث (91 عاما) وقعت وهي في الثالثة عشرة من عمرها في حب الأمير فيليب.

وتحتفل الملكة إليزابيث أيضا بعيد ميلادها الحادي والتسعين يوم السبت المقبل بعد أن تم تأجيله منذ أبريل الماضى، ويتوقع حضور الأمير فيليب الاستعراض العسكري التقليدي بالأعلام الذي يقام بمناسبة عيد ميلاد الملكة .

كان أحد الجنود سقط مغشيا عليه خلال التدريبات التحضيرية لهذا الحدث قريبا من قصر باكنجهام وهو يحمل قلنسوة فراء الدب الكبيرة وهو أمر يتكرر كثيرا في الجو الحار خلال تلك الاستعراضات العسكرية.

مر عيد ميلاد الملكة في واقع الأمر في الحادي والعشرين من أبريل إلا أن ملوك بريطانيا بسبب سوء الطقس في الجزيرة البريطانية في هذا الشهر يؤجلون احتفالاتهم بصورة أساسية إلى أوقات تكون أكثر ضمانا لسطوع الشمس في فصل الصيف.

يتسم "تروبينج ذي كولور" بظهور كثير من الخيل وارتداء أزياء قديمة – وهي آثار من طقوس الامبراطورية القديمة.