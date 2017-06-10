رسميًا.. يوفنتوس يحسم أولى صفقاته هذا الموسم

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كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية عن إبرام فريق يوفنتوس الإيطالي لأولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضمه رسميا للشاب التشيكي، باتريك شيك، لاعب سامبدوريا.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن اليوفي قد ضم شيك رسميا، وأنه تم الاتفاق تم على دفع الشرط الجزائي للاعب والبالغ 25 مليون يورو، بعد الاجتماع مع سامبدوريا اليوم السبت.

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وكان شيك صاحب الـ21 عام قد انتقل إلى سامبدوريا قادماً من سبارتا براغ في صيف 2016 مقابل 4 ملايين يورو، هو الذي نجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 5 آخرين خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي.