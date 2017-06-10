خيسوس يطمئن جماهير السيتي بعد الإصابة

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طمأن البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمنتخب البرازيلي، جماهير فريقه بعد إصابته في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع الأرجنتين أمس الجمعة، وإنتهت بالخسارة لصالح التانجو بهدف نظيف.

وكان خيسوس قد أصيب بعد تدخل عنيف مع نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين وزميله في السيتي، تم حمل اللاعب على إثره خارج الملعب لتلقي العلاج قبل أن يتم تبديله لاحقا.

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ونشر مهاجم السامبا تغريدة قصيرة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أنا بخير"، في إشارة منه إلى أن الإصابة بسيطة ولن يغيب بسببها اللاعب كثيرا.

جدير بالذكر أن خيسوس كان قد عاد من إصابة أخرى قبل وقت قصير، حيث أصيب أثناء إحدى مبارياته مع السيتيسنز في البريميرليج الموسم الماضي، غاب بعدها عدة شهور عن الملاعب.