"قطر للبترول" تؤكد استمرار جميع أعمال الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي

الدوحة - (د ب أ):

قالت شركة قطر للبترول في بيان اليوم السبت إن جميع أعمالها مستمرة بشكل طبيعي وكالمعتاد في جميع مراحل أعمالها من الإنتاج إلى التصدير، وفي جميع مرافقها ذات المستوى العالمي، بالرغم من الأزمة الدبلوماسية الحالية مع بعض جيرانها في الخليج ودول أخرى.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للشركة: "استجابة للوضع المؤسف الذي تشهده المنطقة، قامت قطر للبترول وشركاتها التابعة فورا بحشد جميع الموارد المتاحة وتفعيل خطط استمرارية العمل المعتمدة للتخفيف من أثر أي إجراء يمكن أن يعيق جهودها الرامية إلى ضمان استمرار إمدادات الطاقة بشكل موثوق وآمن لجميع عملائها في مختلف أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف: "تواصل قطر للبترول بمراقبة وتقييم جميع التطورات عن كثب، والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إذا دعت الحاجة، لضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع عملائنا وشركائنا محليا وإقليميا ودوليا. كما تتعهد بالمحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى الثقة الدولية بها كمنتج ومصدر عالمي للطاقة يعتمد عليه".

يأتي ذلك البيان مع تواصل الأزمة الخليجية إثر قطع دول خليجية وعربية وأفريقية علاقاتها أو تخفيض مستوى تمثيلها مع قطر مؤخرا، وفي مقدمة تلك الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، إلى جانب عدة دول أخرى، فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

واتهمت تلك الدول قطر بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني".