بالصور.. إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 500 مليون جنيه لمدينة الأثاث بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم

شهد اللواء سامي حمودة، السكرتير العام لمحافظة دمياط، اليوم السبت، تسلُم مساحة الأرض المخصصة لإنشاء محطة صرف صحي، تخدم مدينة الأثاث، والتي يتم تدشينها على مساحة 35 فداناً بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه.

وقال "حمودة"، إن المحطة تخدم المدينة إلى جانب عدد من القرى التابعة لمركز دمياط من بينها السيالة والبصارطة ومحطة صرف "شطا1" و"شطا2" وشط الملح وشط جريبة وعزبة اللحم ومنطقة البصايلة.

وأضاف، أن من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولي من المحطة والتي تخدم مدينة الأثاث خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويجري الانتهاء من المحطة بشكل كامل خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن مدينة دمياط للأثاث تضم 21 مكوناً رئيسياً على مساحة 331 فداناً، وبها مجموعة من الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدانًا، بينما تُقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدانًا، كما يُقام مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدانًا، ويُقام مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 أفدنة، ويُقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 أفدنة، إلى جانب مجمع خدمات إدارية على مساحة 4.23 أفدنة.

وأوضح، أن المشروع يتضمن بناء فندق وقاعة مؤتمرات كبرى، كما سيتم إنشاء محطة بنزين على مساحة فدانين، وإنشاء مبان للمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن مجمع لمحلات بيع المستلزمات، وإقامة مستشفى على مساحة 1.56 فدان.

وأشار إلى إنشاء أكاديمية تصميم للأثاث على مساحة 1.32 فدان، وكذلك مركز مراقبة وجودة تصدير على مساحة 1.32 فدان، فضلًا عن مجمع مطاعم وكافتيريات على مساحة 1.20 فدان، ومنطقة خدمات اتصالات ومحطة شحن وتفريغ ومجمع مطاعم للورش والمصانع ومركز خدمات ومركز صحى للورش ودور عبادة، ومقر للأمن والحماية المدنية.