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غرفة صناعة الإعلام تطالب "ابسوس" بتعويض 9 مليارات جنيه

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مصراوي Masrawy

غرفة صناعة الإعلام تطالب "ابسوس" بتعويض 9 مليارات جنيه

05:03 م السبت 10 يونيو 2017

أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى رسمية من غرفة صناعة الإعلام يتهم فيها شركة "ابسوس" العاملة في مجال قياس نسب المشاهدة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة، وطالبت بتعويض مادي قدره 9 مليارات جنيه عن الخسائر التى لحقت بها.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن الشكوى المقدمة تضم قنوات (سي بي سي و الحياة والقاهرة والناس وتن واون وصدى البلد ودريم والمحور والنهار)، وإنها تتهم "ابسوس" بتزييف تقارير المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة مما يؤثر على سوق الاعلام.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الاثنين، لبحث الشكوى المقدمة وحضور خبراء إعلام وفنيين متخصصين للنظر فيها، وأن الاختيارات تتضمن وقف عمل الشركة في .

وأشار سليم إلى أن الشكوى المقدمة تضمنت أن بعض الدول العربية منعت عمل الشركة بها من بينها ولبنان والإمارات.

ولفت إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام تتضمن الموافقة على إجراء بحوث استطلاع الرأى لبحوث المشاهدة والتحقق من مدى صدقها.

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