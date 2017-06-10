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مدبولي: بدء تشطيبات الحديقة المركزية في الشيخ زايد.. والاتفاق مع شركة للإدارة

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مصراوي Masrawy

مدبولي: بدء تشطيبات الحديقة المركزية في الشيخ زايد.. والاتفاق مع شركة للإدارة

04:57 م السبت 10 يونيو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، علي مساحة 65 فداناً. 

وقال الوزير: "بدأت أعمال التشطيبات بمعظم مبانى الحديقة، التى ستعد من العلامات المميزة بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم إسناد أعمال إدارة الحديقة لإحدى الشركات المتخصصة، كما سيتم الاتفاق مع أشهر المطاعم والكافيهات لافتتاح أفرع لها داخل الحديقة، التى تقع فى منطقة متميزة بمدينة الشيخ زايد. 

وأكد مدبولي، أن الوزارة تهدف لإنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى بكل المدن الجديدة، تمثل متنزهاً راقياً لسكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذه الحديقة، التى تولى تصميها، والإشراف على تنفيذها، الدكتور ماهر استينو، وهو من قام بتصميم حديقة الأزهر. 

وأوضح الوزير، أن الحديقة بمساحة 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، وتشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.

كما أكد أنه يتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لكامل الحديقة ومنشآتها، ويجري تخطيط وتصميم المناطق التجارية والإدارية المحيطة بالحديقة، والتي من المتوقع أن تدر عائداً استثمارياً كبيراً يتم الصرف منه علي صيانة مرافق الحديقة، مشيراً إلى بدء أعمال التشطيبات لكل هذه المكونات، وستبدأ أعمال تنسيق الموقع والزراعة خلال أيام.

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