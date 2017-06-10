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مقتل 14 شخصا في اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

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مصراوي Masrawy

مقتل 14 شخصا في اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

04:59 م السبت 10 يونيو 2017

مقتل 14 شخصا في اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

الشرطة الصومالية

مقديشو - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الصومالية اليوم السبت أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في معركة بين ميليشيات مسلحة حول توزيع المساعدات الغذائية في الصومال التي يضربها الجفاف.

وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا آخرين معظمهم من المدنيين أمس الجمعة عندما اندلع صراع حول توزيع الغذاء في مدينة بيدوا جنوب غربي الصومال، بحسب مفوض الشرطة الكولونيل مهد عبدالرحمن عدن.

وقال عدن إن عمليات القتل وقعت عندما تخاصمت ميليشيات مسلحة حول توزيع الغذاء وحاولت جماعة منع الأخرى من عمليات النهب. وكانت الميليشيات مكلفة بحماية أجولة وأكياس الطعام المخصصة للأسر التي شردها الجفاف.

وأضاف عدن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا ليس أمرا عارضا، بل هو تصرف مقصود وغير مقبول بقتل وحشي لفقراء أبرياء كانوا ينتظرون تلقي المساعدات".

وقد تدفق آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن الطعام إلى بيدوا بسبب انتشار الجفاف في منطقة القرن الأفريقي.

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مصراوي Masrawy

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