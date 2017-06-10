الإيقاع بعصابة لسرقة المساكن في أكتوبر
الإيقاع بعصابة لسرقة المساكن في أكتوبر
04:01 م السبت 10 يونيو 2017
سرقة المساكن
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن 4 عاطلين يقيمون بمنطقة بولاق الدكرور، كونوا تشيكلا عصابيا لسرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الزجاج.
وتمكن المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، والنقيب مصطفى الشربيني، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة.
وأمام الرائد محمد علي، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، أقر المتهمون بارتكاب 9 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إعادتها لمالكيها.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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