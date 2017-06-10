خبير سياسي: خطاب "ترامب" دليل على وحدة الموقف الأمريكي ضد قطر

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الرئيس الأمريكي ترامب له موقف مُتشدد من قطر، ويؤيد الحصار الذي تتعرض له.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات لمصراوي، السبت: "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كانت تتسم بشيء من المرونة والرغبة في حل الأزمة بشكل دبلوماسي"، لافتًا إلى أن تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين، الذين عبروا فيها عن قلقهم بشأن قاعدة "العيديد" العسكرية و الخوف من تأثر العمل بها بسبب الحصار العربي لقطر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "ما قاله ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، تؤكد أن الموقف الأمريكي صريح تجاه أزمة قطر"، موضحًا أن ترامب لا يستطيع أن يُعلن عن الموقف الأمريكي إلا بعد حدوث توافق بينه وبين وزارة الخارجية والقادة العسكريين هناك.

وأضاف "عبد الجواد"، أنه بالفعل كان هناك اختلاف في الرأي تجاه قطر من قٍبل الإدارة الأمريكية إلا أن خطاب "ترامب" خلق وحدة في الموقف الأمريكي، فضلًا على أنه تسبب في صدمة كبرى لدى قطر.

وكان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طالب قطر بوقف تمويل الإرهاب بشكل سريع، مضيفًا -خلال مؤتمر صحفي الجمعة، بالبيت الأبيض- أن كل من كان في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب.

وتابع "ترامب"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني، كلوس لوهانيس، أن قطر كانت تاريخيا ممولة للإرهاب، وقال إن تمويل قطر للإرهاب كان يحدث بدرجة كبيرة، وأن ذلك يجب أن يتوقف.

وفي المقابل، كان ريكس تلرسون وزير الخارجية الامريكي صرح بأن أمير قطر حقق تقدما في وقف تمويل الإرهاب، وإبعاد المتشددين من بلاده، ولكنه يجب أن يقوم بالمزيد وبسرعة، على عكس ما صرح به "ترامب".