بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج
04:50 م السبت 10 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد:
اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2016/2017، بنسبة النجاح 73% .
وبلغ عدد الطلاب الناجحين 48725 طالب وطالبة ، حصل منهم 115 طالب وطالبة على المركز الأول بوصولهم للدرجات النهائية.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64% فتقدم 2609 وحضر الامتحان 2514 وبلغ عدد الناجحين 1620.
فيما بلغت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 91.1% ، بعد تقدم للامتحان 90 طالب وطالبة نجح 82 طالب وطالبة.
وإليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بالاسم ورقم الجلوس:
- نتيجة قطاع جنوب جرجا يوينو2017
- نتيجة قطاع وسط سوهاج يونيو2017
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