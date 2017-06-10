بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2016/2017، بنسبة النجاح 73% .

وبلغ عدد الطلاب الناجحين 48725 طالب وطالبة ، حصل منهم 115 طالب وطالبة على المركز الأول بوصولهم للدرجات النهائية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64% فتقدم 2609 وحضر الامتحان 2514 وبلغ عدد الناجحين 1620.

فيما بلغت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 91.1% ، بعد تقدم للامتحان 90 طالب وطالبة نجح 82 طالب وطالبة.

وإليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بالاسم ورقم الجلوس:

- نتيجة قطاع جنوب جرجا يوينو2017

- نتيجة قطاع وسط سوهاج يونيو2017