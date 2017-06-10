أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

04:50 م السبت 10 يونيو 2017

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2016/2017، بنسبة النجاح 73% .

وبلغ عدد الطلاب الناجحين 48725 طالب وطالبة ، حصل منهم 115 طالب وطالبة على المركز الأول بوصولهم للدرجات النهائية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64% فتقدم 2609 وحضر الامتحان 2514 وبلغ عدد الناجحين 1620.

فيما بلغت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 91.1% ، بعد تقدم للامتحان 90 طالب وطالبة نجح 82 طالب وطالبة.

وإليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بالاسم ورقم الجلوس:

- نتيجة قطاع جنوب جرجا يوينو2017

- نتيجة قطاع وسط سوهاج يونيو2017

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج يوجه بسرعة حل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي

    محافظ سوهاج يوجه بسرعة حل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي

    أخبار
  • محافظ سوهاج : إزالة 8 مبانِ مخالفة بحي شرق

    محافظ سوهاج : إزالة 8 مبانِ مخالفة بحي شرق

    أخبار
  • بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

    بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

    أخبار
  • محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبية

    على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبيةأخبار

  • بالصور ..

    بالصور .. "بنطلون" وائل كفوري يشكك في فبركة "رامز تحت الأرض"فنون

  • بالصور..

    بالصور.. "علشان فضحها على فيسبوك".. ربة منزل تختطف عشيقها في الغربيةأخبار

  • مباريات السبت..

    مباريات السبت.. "مجموعة " في تصفيات أمم إفريقيا.. ومواجهات أوروبيةرياضة

  • أ ش أ: برلمانيون يتلقون تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

    أ ش أ: برلمانيون يتلقون تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تيرانأخبار

  • فيديو..

    .. "mbc مصر" ترد على أزمة بنطلون وائل كفوري في "رامز تحت الأرض"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»