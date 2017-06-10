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«أزارو» يقود المغرب أمام الكاميرون

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«أزارو» يقود المغرب أمام الكاميرون «أزارو» يقود المغرب أمام الكاميرون

التحرير

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أعلن هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيلة أسود الأطلسي في مواجهة نظيره الكاميروني، في إطار مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وشهدت التشكيلة تواجد وليد أزارو، لاعب الأهلي الجديد، والدفاع الحسني المغربي السابق، في مقدمة التشكيل، ليقود بذلك هجوم الأسود أمام الكاميرون في أول مباراة دولية له بعد إنضمامه للأهلي.

حيث جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي

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الدفاع: غانم سايس، جواد الياميق، زهير فضال، نبيل درار.

الوسط: يوسف آيت بن ناصر، يونس بلهندة، فيصل فجر، مبارك بوسوفة، نور الدين أمرابط.

الهجوم: وليد أزارو.

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التحرير

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