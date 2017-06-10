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الإحصاء: أكثر من مليون فدان أراضى زراعية تالفة

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الإحصاء: أكثر من مليون فدان أراضى زراعية تالفة الإحصاء: أكثر من مليون فدان أراضى زراعية تالفة

التحرير

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قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم الأراضى الزراعية التالفة بنحو 1.1 مليون فدان بنسبة 1.5%، وتتمثل فى "السكن والمتناثرات، والمنافع العمومية، وأراضى التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية"، وذلك من إجمالى 10 ملايين فدان عام 2015 تمثل مساحة الزمام الزراعى.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى من حيث مساحة الزمام الزراعى بمساحة بلغت 6 ملايين فدان بنسبة 59.9% تلتها محافظات الوجه القبلى، حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 32.3%، تليها المحافظات الحضرية، حيث بلغت مساحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 7.3%، تلتها محافظات الحدود "الوادى الجديد"، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 0.5% من إجمالى مساحة الزمام عام 2015.

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فيما قدر الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية الصادرة عنه حول الزمام والملكية الزراعية 2015، إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة "الأهالى والحكومة" 8.9 مليون فدان عام 2015 بنسبة 88.5%.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 5.3 مليون فدان بنسبة 60.4% تليها محافظات الوجه القبلى، حيث بلغت مساحتها 2.9 مليون فدان بنسبة 32.8%، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.6 مليون فدان بنسبة 6.3%، تليها محافظات الحدود "الوادى الجديد" حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 0.5% من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2015.

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التحرير

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