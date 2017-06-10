أهالي 36 قرية بسوهاج يعانون من انقطاع التيار الكهربي وتلف الأجهزة

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"الأجهزة الكهربائية تلفت بسبب تذبذب التيار الكهربي"، هذا ما أكده عدد من سكان مركز طما بمحافظة سوهاج في شكواهم لـ"التحرير"، بسبب معاناتهم مع الكهرباء منذ بداية موجة الحر الشديدة التي ضربت مصر منتصف الأسبوع الماضي، والمستمرة على الوجه القبلي والصعيد حتى كتابة هذه السطور، حيث شهد ارتفاعا في تسجيل درجات الحرارة هناك، 42 درجة مئوية، مما انعكس على انخفاض الجهد الكهربائي وتذبذب التيار.

"التحرير"، استمعت إلى المواطن أشرف مهدي من سكان مركز طما، والذي قال إن المركز يعاني من انقطاع التيار الكهربائي باستمرارمع انخفاض الجهد، على مدار الأيام الماضية، بخلاف انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات عقب صلاة الفجر حتى ساعات الصباح الأولى.

62 ألف مواطن يعانون

وأضاف مهدي لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن المعاناة تحل على ما يزيد على 62 ألف مواطن يقطنون بـ36 قرية، وهى عدد القرى التابعة لمركز طما، منوهًا بأنهم تواصلوا مع المسؤوليين بالكهرباء، ومن كثرة طلباتهم، جاء الرد من أحد المسؤولين عن تغذية مركز طما بالكهرباء" إمكانياتنا كده.. ومانقدرش نعمل حاجة"، كما أبدى استياءه من هذا الرد وسوء التقدير للمشكلة، متسائلًا "طيب العيال بتوع الثانوية العامة يعملوا إيه في الولعة ديه ومافيش نور؟".

وفي السياق ذاته، سرد محمد خلف، أحد سكان قرية مشطا التابعة لمركز طما، مشكلته هو الآخر جراء انخفاض الجهد وتذبذب التيار، فبعد أن أكد تضرره بتلف عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بمنزله، لا سيما كونه "عريسا جديدا"، على حد قوله، إلا أنه أضاف أنه هناك ضرر آخر، نتيجة انقطاع المياه.

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وأضاف خلف لـ"التحرير"، أن انقطاع المياه يرجع إلى توقف محطات رفع المياه عن العمل، أو العمل بقدرات ضعيفة، بسبب ضعف التيار والجهد، مشيرًا إلى أن تشغيل محطات الرفع يحتاج إلى طاقة كهربائية محددة وكبيرة، وعن كيفية حصولهم على المياه أفاد أنهم يحصلون على المياه حاليا من خلال عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية، التي تمتلك خطوط مياه خاصة بها أو من خلال "الطرمبات".

نواب الدائرة "محلك سر"

وأكد أن دائرة مركز طما لديها 3 نواب، وحاولوا التواصل معهم لإنقاذهم من هذه المأساة، إلا أن جميع المحاولات لم تفلح، لافتًا إلى أن أعضاء الدائرة هم النائب اللواء نور الدين عبد الرازق، والنائب اللواء صلاح شوقي عجيل، والنائب مصطفى حسين.

وفي محاولة للحصول على رد من وزارة الكهرباء، ممثلة في المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا، كونها الشركة التي تقع تحت مظلتها محافظة سوهاج، للرد على هذه الشكوى، إلا أن "التحرير" لم تتمكن من التواصل معه، وبالتواصل مع مكتبه، وعقب سرد الشكوى كان الرد "ابعت فاكس رسمي.. وهانشوف المشكلة".