أصيب في «يناير» وهذا المسلسل نقطة انطلاقه.. معلومات مثيرة عن «أحمد مالك»

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اتزان، حسن الاختيار، الدقة، والتغول في أعماق كل شخصية يقوم بها، جعلته المرشح الأول لأى عمل مركب وصعب، هو الفنان أحمد مالك الذي يعرض له في الموسم الرمضانى الحالى مسلسل"لا تطفئ الشمس"، ليخطف الأنظار من بين تلك الوجوه الشابة الذي تسعي لإثبات نفسها ويصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الحلقة الرابعة عشرة التى أطلق عليها الجمهور حلقة "أحمد مالك"، والتى ربما تكون أثارت تعاطف الكثير من الجمهور أو حزنهم، ولكن من المؤكد أنها أثبتت أن هناك ممثلا بارعا يستطيع تقمص أى شخصية.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور عنه الكثير.. لذا نرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى.

1- ولد في القاهرة عام 1995 ويبلغ من العمر 21 عامًا.

2- شارك في ثورة 25 يناير 2011، وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عامًا، حتى إنه أُصيب بنزيف في المخ في إحدى المرات.

وشارك بعدها أيضًا في مظاهرات عبد المنعم رياض 2014، بعد قرار المحكمة ببراءة مبارك وحبيب العادلى حتى تم اعتقاله والإفراج عنه بعد أسبوع من حبسه.

3- أول ظهور له كان من خلال مشاركته في مسلسل "أحلامنا الحلوة"، وهو لم يكمل عامه العاشر، والمسلسل من بطولة الفنان فاروق الفيشاوي ونرمين الفقي ودنيا عام 2005.

4- جاءت انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته في مسلسل "الجماعة" عام 2010 من خلال دور حسن البنا الصغير، واتفق النقاد والجمهور على براعته فى الأداء، على الرغم من صعوبة وحساسية الدور الذى يتعرض لطفولة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

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5- شارك الفنانة غادة عبد الرازق في عملين أولهام كان في 2012 بمسلسل "مع سبق الإصرار"، كما ظهر أيضا في العام التالي بمسلسل "حكاية حياة".

6- شارك في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، الذي يعتبر من أضخم الأعمال إنتاجا، وجسد خلاله شخصية نجله الغاضب دائما، الذي يرفض السير في طريق والده.

7- وفي 2015 شارك في فيلم "أهواك" ونال إشادة كبيرة من مخرج العمل محمد سامي، وبطل الفيلم تامر حسني.

8- من بين الاعمال التى شارك بها، يري "مالك" أن مشاركته في فيلم "هيبتا" هو الأقرب إلى شخصيته، و"اشتباك" من أهم الخطوات في مشواره الفني.

9- لا يفضل وجود رقابة وقيود على الفن، ويقول عن ذلك: "الفن عبارة عن روح ومشاعر وحدود مطلقة.. أنا لا أؤيد الرقابة على الفن، ولكنني أؤيد وقف الابتذال والانحدار، وعلينا أن نقدم مشهدا صارخا وصريحا إذا أردنا".

10- أثار الكثير من الجدل بعد نشر مقطع الفيديو الذي ألقى به في دائرة الهجوم وأصبح متهما بإهانة الشرطة، والذي قام فيه برفقة مراسل برنامج أبلة فاهيتا "شادي حسين أبوزيد"، في يوم 25 يناير 2016، بإعطاء بعض المجندين هدايا على شكل "واق ذكري"، وسميت تلك الواقعة بـ"موقعة الواقي الذكري".