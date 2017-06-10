الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من "معركة تيران وصنافير" (3)

مصراوي Masrawy

مؤيدو مصرية الجزيرتين: القضاء أنصفنا وسنقدم مستندات جديدة

كتب - محمد عمارة:

24 ساعة باتت تفصل مجلس النواب، وتحديدا لجنته التشريعية عن مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تصاعد الجدل بين مؤيدي "مصرية وسعودية" جزيرتي تيران وصنافير، ففي حين ظهرت بعض الوثائق السرية تشير إلى "سعودية" الجزيرتين، -نشر مصراوي بعضها-، يحاول البعض الآخر إثبات مصريتهما.

ووفقا للجدول الذى نشرته أمانة البرلمان بين نوابها، فإن اجتماع اللجنة الذي سيعقد صباح غد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، سيناقش طريقة إقرار الاتفاقية.

تقول المستشار هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، لمصراوي: "تيران وصنافير" مصرية، بحكم القضاء، فضلا عن وثائق من عهد المماليك، فالحُجج والمراسلات بين أمراء وسلاطين المماليك توضح حدود السيادة المصرية وتشمل الجزيرتين، فيما تأسست المملكة العربية السعودية عام 1932.

وقال طارق نجيدة، عضو لجنة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن قضاة محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا أثبتوا مصرية الجزيرتين بعد بحث كافة الجوانب الجيولوجية والجغرافية، لذا قضوا ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية مع الجانب السعودي.

ويضيف لمصراوي: "كل وثائق التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي والأمم المتحدة قدمناها أمام القضاء، وأثبتت أنها أرض مصرية منذ أكثر من 110 سنوات".

وأشار الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، رفضت طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بإجماع أعضائها. وأكدت المحكمة دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية، وعدم جواز التنازل عنهما، وهو ما يعتبره دليلا كافيا لإثبات مصرية الجزيرتين.

بدورها، قالت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان، وفقًا لخريطة رسمية صادرة في القرن العاشر الميلادي، وهي من مقتنيات الأرشيف البريطاني، نشرت في كتاب اسمه "كتاب الولاة وكتاب القضاة"، تأليف أبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري، عام 1908. وأوضحت أن الخريطة أفادت بأن الحدود الشرقية للدولة المصرية تتمثل في ساحل بحر القلزم الأحمر، وما فيه من جزر.

وحذرت النائبة من أن تمرير الاتفاقية واعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، سيكون له انعكاسات ومخاطر جسيمة على الأمن القومي؛ نظرًا لوضعهما الاستراتيجي وأهميتهما في الحفاظ على أمن مصر، خاصة بعد اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالهجوم على الإرهاب في معسكراته خارج الحدود.

واختتمت حديثها لـ"مصراوي" قائلة: "تيران وصنافير مصرية، ولا يوجد خيار غير ذلك".

وقال النائب سمير غطاس، لمصراوي، إن أطلس القوات المسلحة نفسه يؤكد أن الجزيرتين مصريتين، و"أظهرنا وثائق موقعة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقت أن كان أميرا، تثبت مصرية الجزيرتين، وسنقدم مستندات جديدة تثبت أحقيتنا، لكن في حينه".

كما نشر النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25- 30"، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرار قديم صادر عن وزارة الخارجية عام ١٩٥٠ يثبت أن تيران وصنافير مصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الخلافات بين نواب ائتلاف "دعم مصر"، وتكتل "25-30" حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".





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