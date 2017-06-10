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الزمالك ينهي إجراءات ضم «كاسونجو»

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الزمالك ينهي إجراءات ضم «كاسونجو» الزمالك ينهي إجراءات ضم «كاسونجو»

التحرير

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اقترب نادي بشدة من حسم صفقة الكونغولي كاسونجو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، بعد الإتصال الذي جمع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بمحمود مشالي رئيس الاتحاد، عصر اليوم، لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

واتفق الطرفان على أن يدفع الزمالك 900 ألف دولار، أي ما يوازي 15 مليون جنيه، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد الذي تأكد من وكيل اللاعب، بلال نظير، على رغبته في إرتداء قميص الزمالك، وتم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع لمجلس الاتحاد السكندري اليوم للتصديق على الاتفاق المالي.

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ومن المقرر أن يرسل الاتحاد السكندي الاستغناء غدا والسماح للاعب بالتوقيع للزمالك في حال تصديق المجلس على الاتقاق.

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التحرير

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